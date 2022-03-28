Заммэра Москвы Ефимов: более 70% контрактов в 2021 году заключили с производителями РФ

Заказчики Москвы за 2021 год заключили 133 тысячи контрактов на поставку товаров, из них — более 70% с российскими производителями. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщило ИА НСН.

«В прошлом году московские заказчики заключили 133,6 тысячи контрактов на 22,1 миллиарда рублей на поставку различных товаров и изделий. Из них подавляющее большинство, 74% договоров, на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в 2022 году из-за санкций и ограничений импорта нагрузка на российских производителей будет расти. Однако меры поддержки позволят увеличить производительность отечественных предприятий.