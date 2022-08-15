Заммэра Москвы Бочкарев раскрыл планы строительства дорог в столице до конца 2024 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице до конца 2024 года планируется построить около 250 километров новых дорог. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В столице ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров дорог. С начала этого года уже завершено строительство 21 километра дорог, восьми тоннелей, эстакад и мостов, а также трех пешеходных переходов. <…> Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 километров дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов», — сказал Бочкарев.

Особое внимание будет уделено Московскому скоростному диаметру (МСД). Новой транспортной артерией смогут пользоваться пять миллионов горожан в более чем 40 районах Москвы.