Общество 14 августа 2023, 19:08 Заммэра Москвы Бочкарев поздравил коллектив «Вечерней Москвы» с предстоящим столетием

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время выступления в концертном зале «Зарядье» поздравил коллектив газеты «ВМ» с предстоящим столетием. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Строительному блоку мэрии, как отметил Бочкарев, крайне необходимо сотрудничество с московскими изданиями. Он подчеркнул высокий уровень работы «Вечерней Москвы» и вручил грамоту заместителю главного редактора Алексею Зернакову.