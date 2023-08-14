14 августа 2023, 19:08
Заммэра Москвы Бочкарев поздравил коллектив «Вечерней Москвы» с предстоящим столетием
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время выступления в концертном зале «Зарядье» поздравил коллектив газеты «ВМ» с предстоящим столетием. Его слова передала «Вечерняя Москва».
Строительному блоку мэрии, как отметил Бочкарев, крайне необходимо сотрудничество с московскими изданиями. Он подчеркнул высокий уровень работы «Вечерней Москвы» и вручил грамоту заместителю главного редактора Алексею Зернакову.В своей речи заммэра напомнил, что в столице ведется интенсивная работа по запуску двух отрезков радиальных направлений метрополитена — станции Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий, а также строительство связок между станциями «Электрозаводская», на «Авиамоторной» — между Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линиями.
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