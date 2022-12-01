Общество 01 декабря 2022, 16:02 Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о строительстве 18 поликлиник по новым стандартам

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В столице активно ведется работа по строительству медицинских учреждений для комфортной жизни москвичей. В настоящее время в городе строят 18 современных поликлиник, сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова «Национальной службе новостей».

Многофункциональные и современные поликлиники предусмотрят уютные помещения для ожидания пациентов и игровые зоны для детей. Кабинеты с наиболее востребованными врачами будут находиться на первых этажах медучреждения. Также поликлиники оснастят передовым оборудованием, душевыми комнатами и гардеробными.

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Как отметила Ракова, общая площадь всех строящихся поликлиник составляет около 170 тысяч квадратных метров.

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