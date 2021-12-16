Заммэра Ефимов заявил, что доля чешского бизнеса в экономике Москвы за текущий год составила $224 млн

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что доля чешских компаний в структуре иностранных инвестиций российской столицы на июль 2021 года составила 224 миллиона долларов. Сейчас прирост составил 7,8%, написал сайт «Русская планета».

«Московская экономика привлекательна для бизнеса из разных стран. По данным Центробанка РФ, прирост накопленных прямых инвестиций чешских компаний с начала 2021 года составляет 7,8%», — добавил Ефимов.

Экспорт из Москвы в Чехию за период с января по сентябрь текущего года включительно увеличился на 69% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Его цифры составляют примерно 2,2 миллиарда долларов. В то же время импорт вырос на восемь процентов.

Чешские бизнесмены в основном вкладываются в финансовые и страховые компании, в сферу торговли, промышленности, высоких технологий и в недвижимость.