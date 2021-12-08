Заммэра Ефимов уточнил, как увеличилась выручка резидентов «Технополис „Москва“»

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с января по сентябрь выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» увеличилась на 12%. Об этом написала «Русская планета».

«В январе–сентябре этого года резиденты ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“ выручили от продаж своей продукции более 19,6 миллиарда рублей. Это на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — уточнил Владимир Ефимов.

Отмечается, что наивысшие показатели зафиксированы у таких кластеров, как микроэлектроника, производители информационно-коммуникационных технологий, высокотехнологичной продукции и медицинского оборудования.