Заммэра Ефимов: сервисами Инвестпортала Москвы воспользовались более 500 тысяч раз

Предприниматели воспользовались онлайн-сервисами московского Инвестиционного портала более полумиллиона раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестпортал работает уже восемь лет. На сайте можно узнать обо всех мерах поддержки предпринимателей, отправить на рассмотрение инвестпроекты, подать заявки на присвоение особых статусов и аренду помещений в столичных технопарках.

«С момента запуска предприниматели воспользовались онлайн-сервисами Инвестпортала более 500 тысяч раз. Популярность этих инструментов ежегодно растет: в 2020 году ими воспользовались 95 тысяч раз, в 2021-м — 155 тысяч, а с начала этого года — уже 50 тысяч раз. Количество уникальных пользователей оставляет около девяти тысяч в день», — рассказал Владимир Ефимов.

Самая популярная услуга на сайте — электронная запись на осмотр объекта торгов. Предприниматель может отправить онлайн-заявку и прийти на осмотр в удобное время. Кроме того, более 400 объектов можно осмотреть в виртуальном режиме. Сервисом уже воспользовались более 200 тысяч раз, из них 20,4 тысячи — в 2022 году.

Популярностью пользуется и линия прямых обращений — официальный канал связи инвесторов с правительством Москвы. Этим сервисом уже воспользовались 14,3 тысячи раз, 805 из которых — в этом году. В основном бизнесмены предлагают рассмотреть свои инвестпроекты, спрашивают об особенностях проведения торгов и условиях получения субсидий.

Еще один востребованный онлайн-сервис позволяет инвесторам подробнее узнать об объектах торгов. Онлайн-заявку на ознакомление с конкурсной документацией подали уже 8,3 тысячи предпринимателей, в 2022 году — 690.

Кроме того, популярность закономерно набрали сервисы, помогающие получать налоговые льготы и субсидии.

По мнению главы департамента информационных технологий Москвы, министра правительства Москвы Эдуарда Лысенко, востребованность сервисов Инвестпортала говорит о том, что ресурс удобен в использовании и пользуется доверием в бизнес-кругах. А недавно на портале обновился личный кабинет, и пользоваться сервисами стало еще проще. Теперь сайт представляет собой дашборд, который можно настроить под потребности пользователя.

«За восемь лет работы портал стал единым окном взаимодействия с городом для более чем 68 тысяч пользователей. Он сопровождает предпринимателя на всех этапах ведения бизнеса, начиная с подбора площадки для реализации проекта и заканчивая получением мер поддержки», — отметил Эдуард Лысенко.

О некоторых из таких мер рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Чтобы поддержать бизнес в условиях санкций, город запустил программу льготного кредитования для столичных промышленников. Средства, полученные по ставке ниже рыночной, компании могут направить на пополнение оборотных средств, выплату зарплат и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, предприятия, реализующие масштабные инвестпроекты, вправе арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств», — сообщил Овчинский.

Инвестпортал Москвы продолжают совершенствовать, разрабатываются новые полезные сервисы. Сейчас таких сервисов 30, уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. За восемь лет работы Инвестпортала его посетили уже свыше 16 миллионов раз.

Подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.