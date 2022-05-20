Заммэра Ефимов: инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза

Объем инвестиций в готовые объекты коммерческой недвижимости и площадки под застройку в Москве за первый квартал 2022 года достиг 83,5 миллиарда рублей. Это в 3,6 раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К концу первого квартала этого года объем инвестиций в готовые коммерческие объекты и площадки под застройку в столице достиг 83,5 миллиарда рублей — это 82% от общей суммы таких вложений во всех российских регионах за указанный период. Годом ранее показатель составлял 45%», — рассказал заммэра.

По его словам, такой рост вызван в первую очередь увеличением объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе.

«В результате сегодня Москва является безоговорочным лидером среди российских регионов по сумме вложений в коммерческую недвижимость», — добавил Владимир Ефимов.

Поддержка строительства

Коммерческая недвижимость остается востребованной, несмотря на текущие экономические условия. Это подтверждает рост объема строительства в столице. Если в начале января строилось 142 объекта офисной, торговой и складской недвижимости общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров, то к началу апреля — уже 200 объектов площадью свыше 1,6 миллиона «квадратов», рассказал министр правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Сегодня на офисные помещения приходится 40% всего объема возводимых площадей, 35% — на многофункциональные объекты, 15% — на склады, 11% — на торговые помещения. Около трети строительных площадок расположены в Центральном и Западном административных округах. В пятерку лидеров по количеству строящихся объектов вошли также Южный, Северный и Северо-Восточный округа», — добавил министр.

В апреле правительство России приняло ряд антикризисных мер, которые должны поддержать строительную отрасль и стимулировать развитие рынка недвижимости. В частности, девелоперам будут выдавать кредиты под 15% годовых для возведения новых торговых центров, офисов и складских помещений. Снижена ставка по льготным ипотечным кредитам, льготные ипотечные программы разрешили комбинировать с рыночными для повышения максимального размера кредита. Он составит 30 миллионов рублей для приобретения жилья с использованием льготной ипотеки, 15 миллионов — с использованием семейной ипотеки.

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