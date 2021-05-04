Заммэра Брянска вместо совещания отгоняла от себя журналистов. Ее поступок объяснили

Заммэра Брянска Марина Холина решила прогнать блогера с общественного совещания. Она заявила, что он ей неприятен. Сама чиновница рассказала «360», что эта была чистой воды провокация. А блогер Александр Чернов намекнул, что женщина недолюбливает его за независимую позицию.

«Я не хочу вас видеть рядом с собой. Вы стоите очень близко ко мне. Отойдите, вы мне очень неприятны. Я не хочу стоять рядом с вами. Я хочу стоять здесь, на своем месте, я провожу здесь рабочее совещание. Отойдите от меня на два метра», — настаивала Холина.

Журналист заявил, что никуда не отойдет, потому что находится на работе.

«Вы не работаете, вы мне неприятны. Вы на личность посягаете. Послушайте, вы кто такой вообще?» — говорила заммэра.

Сама Холина объяснила «360», что журналист вел себя безобразно.

«Это чистой воды провокация! Хамское и безобразное поведение господина Чернова я рассматриваю как недопустимое ни как к женщине, ни как к чиновникам», — сказала она.

Александр Чернов объяснил, что работает главным редактором независимого издания.

«Меня мало за что любить чиновникам. 29 апреля проходило выездное заседание, встреча с жителями улицы Горького, которую все собираются реконструировать, но никак не начнут», — объяснил он.

На этом заседании как раз выяснилось, из-за чего постоянно переносятся работы. По его словам, арбитражный суд попросил мэрию скорректировать этот план реконструкции и обустроить рядом со своим зданием и тремя многоэтажками длинную парковку для посетителей. Так сказал представитель суда на встрече. Протяженность парковки будет около 200 метров. Получается, что она ляжет прямо под окнами жильцом этих трех домов.

«Для этого они решили вырубить все деревья — это половина улицы Горького. Меня попросили местные жители освещать это событие. Никакого из СМИ там больше не было. Я попросил прийти коллегу из другого такого же издания. Холина — бывший бизнесмен, муж у нее тоже был крутой по местным меркам», — вспомнил журналист.

Он подчеркнул, что сначала Холина стала запрещать фотографировать его коллегу, потом он сам подошел и стал ее снимать. На это она опять начала кричать, что запрещает фотографировать и снимать. Просьба была грубой и даже немного хамской, отметил Чернов.

«Давно такого не слышал. Я подзавелся, но не оскорблял ее. Я сказал ей, что так вести себя нельзя. Она пыталась выбить у меня камеру. Минут 40 шло совещание. Но большую часть времени она посвятила нам — двум журналистам. Потом я понял, что она позвонила в полицию и потребовала убрать меня от нее», — рассказал собеседник «360».

После заммэра написала заявление на него, где указала, что журналист мешал проводить совещание, махал руками и стоял слишком близко.

«Мне позвонили из полиции в тот же день. Меня опросили, ведется проверка. Подозреваю, речь идет об оскорблении органов власти. Она говорила, что я ее оскорбил как личность», — заключил он.

Какая конкретно статья рассматривается, его пока не уведомили.