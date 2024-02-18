Общество 18 февраля 2024, 01:41 Замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов умер от ранений в зоне СВО Глава Дагестана Меликов: замкомандующего 18-й армии Магомеджанов умер от ранений Общественная палата Республики Дагестан / Telegram

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В Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов. В спецоперации он занимал должность замкомандующего 18-й армией, сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал Меликов.

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Полковник умер 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в родном дагестанском селе Хлют.

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Также полковник боролся с терроризмом на Северном Кавказе и участвовал в военной операции в Сирии.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина. Он не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой.