Одна из соседок рассказала, что мужчина жил в этом дома с самого детства — вместе с мамой и бабушкой, которая недавно умерла. Со стрелком женщина практически не общалась, лишь иногда сталкивалась в подъезде.

«Мы не так часто виделись — раз месяц в подъезде, здоровались, перекидывались ничего не значащими фразами и расходились каждый своей дорогой. Подозрений он не вызывал. Просто был такой замкнутый в себе одинокий человек. Подумать, что такое произойдет, что он на такое способен, мы не могли. Он всегда был один, у него не было ни жены, ни девушки. Никто к нему не ходил, не шумел», — рассказала она.

Другая соседка поделилась с «360» совершенно иной информацией. Она рассказала, что не разу не видела стрелка, потому что последние шесть лет он не жил в этой квартире. О том, что было раньше, она не знает, потому что вместе с мужем переехала туда жить только в то время. О подробностях жизни мужчины узнала со слов свекрови, которая живет здесь. Женщина — ровесница бабушки мужчины, они долгое время дружили.

«Она знала, что у нее внук — она его одна воспитывала, потому что мама умерла. Она рассказывала, что он женился по молодости, встретил девушку, привел ее в дом, у них там что-то с бабушкой не заладилось по бытовым вопросам, и они ушли на съемную квартиру. Я не знаю, сколько лет он с супругой прожил, жили ли они вместе до сих пор или развелись раньше, но изначально он отсюда съехал по этой причине. Я так понимаю, что он появился здесь после смерти бабушки — это приблизительно месяц назад», — пояснила она.

Несмотря на это утверждение, первая соседка смогла даже описать внешний вид стрелка. Она рассказала, что он всегда одевался так же, как и в день нападения — шапка на глаза, длинная верхняя одежда, и все в темных тонах. Кроме того, она знала и о его увлечении стрельбой, однако не уделяла этому серьезного внимания.

«Оружием он увлекался, мы это знали, но думали, что это на уровне стрельбы в тире. Что у него было оружие, что он его хранил — мы не знали. Многие увлекаются — кто бегом, кто стрельбой, ходит человек в тир и ходит. Многие там раз в полгода могут съездить в тир пострелять, и на этом все. Насколько далеко него это увлечение зашло, мы не знали», — заключила она.

Вечером 19 декабря мужчина открыл огонь из автомата возле здания ФСБ на Большой Лубянке. В результате один сотрудник ведомства погиб, еще пятеро человек получили ранения, в их числе один случайный прохожий. Самого стрелка нейтрализовали.