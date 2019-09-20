Замки, фонтаны и цветники. Подмосковные дворы признали лучшими в России

На Первом канале завершился ежегодный конкурс на звание лучшего двора России. Все призовые места достались Подмосковью. Золото и серебро получили дворы Подольска — там устроили аллею памяти из камней и возвели небольшой замок. Бронза — ушла в Красногорск с его цветниками и клумбами.

В одном из дворов Подольска появилась аллея памяти из камней. По словам местных жителей, каждый камень — уникален.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый камень здесь привезен из города-героя. Один привезен из Мурманска, другой — из Новороссийска. Каждый камень был привезен с места боевых действий», — рассказала жительница Подольска Мария Тимохина.

Источник фото: телеканал «360»

А камень, который установили сегодня — из Петербурга.

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«Сегодня мы встречаем камень из Санкт-Петербурга. Он не случайный, с Вороньей горы привезенный. Начиная с войны 1812 года, у этого камня копилась историческая память», — отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

К 9 Мая во дворе на улице генерала Ермолова появится каменный сад воинской славы.

Главный инициатор перемен во дворе — Виктор Алексеевич — полковник в отставке. Соседи в шутку называют его «вечным двигателем» и поражаются инициативностью мужчины. Так, во дворе появился настоящий фонтан из сувенирных тарелок, привезенных со всего мира. И он работает.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас много тарелок лишних. Тарелка вчера появилась вечером, и мы обязательно найдем для нее место. А вот, смотрите: обвалилась тарелка, мы ее сюда приделаем», — рассказал председатель совета многоквартирного дома Виктор Макаров.

Источник фото: телеканал «360»

Старания местных жителей оценили на Первом канале. В программе «Доброе утро» этот двор признали самым благоустроенным во всей России. Второе место досталось жильцам дома через дорогу.

В этом дворе удивляли цветами и даже замками. Чтобы растения не затоптали, к популярной фотозоне проложили каменные дорожки.

Источник фото: телеканал «360»

Третье место в этом конкурсе досталось двору в Красногорске. Так, казалось бы, всероссийское соревнование превратилось в первенство Подмосковья. Вступить в эту гонку, считают победители, совсем не трудно. Главное — даже не идея. Сначала должно появиться желание.