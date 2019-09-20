Замки, фонтаны и цветники. Подмосковные дворы признали лучшими в России
В одном из дворов Подольска появилась аллея памяти из камней. По словам местных жителей, каждый камень — уникален.
«Каждый камень здесь привезен из города-героя. Один привезен из Мурманска, другой — из Новороссийска. Каждый камень был привезен с места боевых действий», — рассказала жительница Подольска Мария Тимохина.
А камень, который установили сегодня — из Петербурга.
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«Сегодня мы встречаем камень из Санкт-Петербурга. Он не случайный, с Вороньей горы привезенный. Начиная с войны 1812 года, у этого камня копилась историческая память», — отметила заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.
К 9 Мая во дворе на улице генерала Ермолова появится каменный сад воинской славы.
Главный инициатор перемен во дворе — Виктор Алексеевич — полковник в отставке. Соседи в шутку называют его «вечным двигателем» и поражаются инициативностью мужчины. Так, во дворе появился настоящий фонтан из сувенирных тарелок, привезенных со всего мира. И он работает.
«У нас много тарелок лишних. Тарелка вчера появилась вечером, и мы обязательно найдем для нее место. А вот, смотрите: обвалилась тарелка, мы ее сюда приделаем», — рассказал председатель совета многоквартирного дома Виктор Макаров.
Старания местных жителей оценили на Первом канале. В программе «Доброе утро» этот двор признали самым благоустроенным во всей России. Второе место досталось жильцам дома через дорогу.
В этом дворе удивляли цветами и даже замками. Чтобы растения не затоптали, к популярной фотозоне проложили каменные дорожки.
Третье место в этом конкурсе досталось двору в Красногорске. Так, казалось бы, всероссийское соревнование превратилось в первенство Подмосковья. Вступить в эту гонку, считают победители, совсем не трудно. Главное — даже не идея. Сначала должно появиться желание.