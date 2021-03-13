Замгубернатора Новосибирской области объяснила оговоркой заявление о нормальной зарплате в 17 тысяч

Замгубернатора Новосибирской области объяснила, почему изначально назвала приемлемой зарплату в 17 тысяч для молодых ученых. На самом деле она просто «оговорилась».

Несколько дней назад власти Новосибирской области обсудили минимальную сумму, которую намерены законодательно закрепить за оплатой труда молодых сотрудников научных институтов. Майнулова заявила, что 17–20 тысяч будет достаточно, сообщил сайт «Континент Сибирь». В социальных сетях люди начали активно писать негативные комментарии. Мол, замгубернатора «потеряла связь с реальностью».

Но Майнулова объяснила изданию «Подъем», что имела в виду минимальный размер окладной части. А итоговая зарплата специалистов будет значительно выше.

«На самом деле, была оговорка. Речь шла не о зарплате вообще, речь шла об окладной части. Зарплата, конечно, будет больше! У нас сейчас, слава богу, таких зарплат уже нет. <…> Откровенно говоря, оговорилась», — сказала она.

В начале февраля Министерство образования и науки заявило, что проверит Институт цитологии и генетики СО РАН после жалобы старшего научного сотрудника Анастасии Проскуриной Владимиру Путину на низкую зарплату.