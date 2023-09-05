Общество 05 сентября 2023, 15:32 Замгубернатора Нижегородской области Поляков: безработица в регионе достигла рекордно низкого уровня

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Уровень безработицы в Нижегородской области достиг рекордно низкого уровня и составил 0,33% по данным на 30 августа. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал заместителя губернатора Егора Полякова.

По итогам прошлого года уровень общей безработицы составлял 4,1%, в мае–июле 2023 года он опустился до 1,7%.

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Поляков отметил, что на сегодняшний день в области проживают более пяти тысяч зарегистрированных безработных, на каждого из них приходится около 13 вакансий в банке службы занятости.