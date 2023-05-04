Общество 04 мая 2023, 16:17 Замгубернатора Кузбасса назвал причину отмены рейсов из Кемерова в Екатеринбург и Читу Панов: рейсы из Кемерова в Екатеринбург и Читу из-за непопулярности маршрутов Pxhere

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Рейсы авиакомпаний Red Wings и «Северный ветер» из Кемерова в Екатеринбург и Читу отменили. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в своем Telegram-канале.

«Одной из причин сокращения именно этих маршрутов стала их малая востребованность. В остальном все запланированные рейсы выполняются в полном объеме», — написал он.

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Российские авиакомпании также начали отменять внутри страны рейсы из-за сокращения субсидирования. Заместитель губернатора добавил, что с 3 июня рейсы Кемерово — Москва начнет выполнять авиакомпания «Победа». Кроме того, с 22 апреля в столицу ежедневно летают самолеты авиакомпании «Сибирь».

Прямым рейсом из города можно улететь в Петербург, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Казань, Омск.

Авиакомпании сейчас переживают сокращение финансирования перелетов. Из-за этого возможны отмены рейсов, однако они должны затронуть не так много пассажиров. Более того, компании могут перенаправить самолеты на другие направления и отрасль практически не заметит изменений.