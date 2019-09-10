Замглавы ВРНС отреагировал на задержание болгарских «Русофилов»

Совет Федерации пообещал защиту болгарским «Русофилам» Подробнее

Малофеев выразил уверенность, что задержание «Русофилов», а также слова болгарского МИД о роли СССР в освобождении Европы от нацизма, являются звеньями одной цепи.

По словам мецената, они раскручивают «русофобскую провокацию» наподобие той, что произошла в Тбилиси, когда город охватили антироссийские демонстрации.

«Мы прекрасно осознаем, что за всем этим торчат уши западных спецслужб и их клевретов в Болгарии. Внимательно следим за развитием ситуации и, безусловно, не позволим угнетать наших друзей каким-либо неправовым способом», — подчеркнул Малофеев.