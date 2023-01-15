Общество 15 января 2023, 09:22 Замглавы Владивостока арестовали по обвинению во взяточничестве Фрунзенский суд Владивостока арестовал замглавы города Ляйфера по делу о взятке Unsplash

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Замглавы Владивостока Алексея Ляйфера задержали по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили на сайте Фрунзенского районного суда.

«В отношении обвиняемого Ляйфера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали представители правоохранительного органа.

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Также замглавы Владивостока вменили превышение должностных полномочий.

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Ранее Ляйфер руководил управлениями муниципальной собственности города, градостроительства, архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа. Также в его ведении находились правовые управления, управления охраны окружающей среды и природопользования.

Ляйфер стал вице-мэром Владивостока в июне 2021 года. Он руководит управлениями муниципальной собственности Владивостока, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был и. о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края.

Суть дела Лайфера пока не разглашается.