Замглавы Сургута ушел в отставку

В отставку ушел заместитель мэра Сургута Валерий Фомагин, который курировал строительство. Об этом сообщило ИА Ura.ru. со ссылкой на управление массовых коммуникаций мэрии.

По словам Фомагина, он покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Он поблагодарил за совместную работу мэра Андрея Филатова и всю команду городской администрации.

«Рад, что вместе нам удалось решить ряд вопросов, касающихся развития строительной отрасли, а значит, и в интересах всех жителей города», — признался Фомагин.