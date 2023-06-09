Общество 09 июня 2023, 10:59 Замглавы Роскомнадзора назвал число заблокированных ресурсов с фейками о спецоперации Замглавы Роскомнадзора Субботин: РКН заблокировал 206 тысяч ресурсов с фейками об СВО РИА «Новости»

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Роскомнадзор заблокировал приблизительно 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации и дискредитацией Вооруженных сил России с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы ведомства Вадим Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы».

«В этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», — уточнил представитель РКН.

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По словам Субботина, сайты, распространявшие такую информацию, заблокировали, а публикации в соцсетях с фейками удалили. С начала СВО Роскомнадзор занимается этой работой ежедневно, обратил внимание заместитель главы ведомства.

Субботин добавил, что ни одно СМИ из числа попавших под ограничения не обратилось в РКН с просьбой вновь разрешить ему работу в России.

Ранее представитель Роскомнадзора Евгений Мендэлос сообщил, что более 130 материалов с противоправным контентом нашли на «Википедии». По его словам, 70% от этого числа — фейки о спецоперации.