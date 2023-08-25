25 августа 2023, 12:54
Замглавы Роскачества Сартцева: лучше всего покупать канцелярию и школьную одежду у проверенных производителей
Заместитель руководителя Роскачества Елена Сартцева в разговоре с изданием Lenta.ru порекомендовала родителям покупать канцелярию и школьную одежду для детей у проверенных производителей.
Что касается школьной формы, то синтетических волокон в ткани должно быть не более 65%. Она не должна быть чересчур плотной и не должна стеснять движений. Маркировка ГОСТ на форме говорит о качестве и безопасности изделия.
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«Также оцените швы — грубый шов может натирать кожу, а слишком слабый — разойтись», — добавила Сартцева.
Для учеников младших классов представитель ведомства посоветовала покупать тетради без рисунка на обложке. По ее словам, это не будет отвлекать школьника от усвоения материала.
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