Общество 25 августа 2023, 12:54 Замглавы Роскачества Сартцева: лучше всего покупать канцелярию и школьную одежду у проверенных производителей

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Заместитель руководителя Роскачества Елена Сартцева в разговоре с изданием Lenta.ru порекомендовала родителям покупать канцелярию и школьную одежду для детей у проверенных производителей.

Что касается школьной формы, то синтетических волокон в ткани должно быть не более 65%. Она не должна быть чересчур плотной и не должна стеснять движений. Маркировка ГОСТ на форме говорит о качестве и безопасности изделия.

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«Также оцените швы — грубый шов может натирать кожу, а слишком слабый — разойтись», — добавила Сартцева.

Для учеников младших классов представитель ведомства посоветовала покупать тетради без рисунка на обложке. По ее словам, это не будет отвлекать школьника от усвоения материала.