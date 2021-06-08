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    08 июня 2021, 18:16

    Замглавы Минздрава заявил о возможной ревакцинации привитых от СOVID-19 россиян

    Ольга Назаркина

    Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, через некоторое время может потребоваться повторная вакцинация. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

    Замглавы Минздрава заявил о возможной ревакцинации привитых от СOVID-19 россиян

    Он уточнил, что использовать при этом нужно будет уже другой препарат.

    «В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем „Спутник V“, а именно „КовиВаком“ или „ЭпиВакКороной“», — рассказал он на заседании Госдумы.

    По его словам, пока специалисты продолжают исследования в данном направлении. Замминистра добавил, что сейчас наращивается объем производства российских вакцин от коронавируса.

    В конце мая Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые перенесли COVID-19, сделать прививки от коронавируса. Вакцинироваться следует через несколько месяцев после выздоровления. В ведомстве пояснили, что такой вариант будет самым надежным, так как пока нет точных данных об эффективности естественного иммунитета. Вакцины могут обеспечить более надежную защиту от коронавируса.