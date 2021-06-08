Замглавы Минздрава заявил о возможной ревакцинации привитых от СOVID-19 россиян

Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, через некоторое время может потребоваться повторная вакцинация. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

Он уточнил, что использовать при этом нужно будет уже другой препарат.

«В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем „Спутник V“, а именно „КовиВаком“ или „ЭпиВакКороной“», — рассказал он на заседании Госдумы.

По его словам, пока специалисты продолжают исследования в данном направлении. Замминистра добавил, что сейчас наращивается объем производства российских вакцин от коронавируса.

В конце мая Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые перенесли COVID-19, сделать прививки от коронавируса. Вакцинироваться следует через несколько месяцев после выздоровления. В ведомстве пояснили, что такой вариант будет самым надежным, так как пока нет точных данных об эффективности естественного иммунитета. Вакцины могут обеспечить более надежную защиту от коронавируса.