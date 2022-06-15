Замглавы Минздрава указала на потребность в фармацевтических кадрах

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова, выступая на фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), указала на потребность страны в фармацевтических кадрах. По ее словам, в этой сфере снижается целевой заказ.

«Ключевой момент — подготовка кадров. В этом смысле очень хороши целевые соглашения, но по фармацевтике целевой заказ, к сожалению, падает», — отметила Семенова.

По ее словам, важно понимать, какие именно специалисты нужны рынку в этой сфере — сейчас «упал и контингент — примерно на 30%».

Замминистра указала на необходимость наладить коммуникацию между образовательными учреждениями, бизнесом и государством. Она предложила оказать отдельную поддержку медицинским направлениям, в которых бизнес почти не участвует, например лечение орфанных (редких) заболеваний.

По словам Татьяны Семеновой, несмотря на некоторое падение интереса у потенциальных работодателей, фармацевтика остается в тройке отраслей с самой высокой потребностью в кадрах.

«Создание препарата — это большие деньги и не один год работы, доклинические и клинические исследования. Если повезет, то все пройдет нормально и препарат будет спасать жизни», — коротко описала Семенова суть работы фармацевтических компаний.