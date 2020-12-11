Замглавы Минздрава: только вакцина может остановить пандемию
Заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что пандемия коронавируса начнет стихать только тогда, когда ею получится управлять. Это невозможно без вакцины. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, это произойдет примерно в середине будущего года. Гриднев надеется, что массовая вакцинация сможет улучшить эпидемическую ситуацию в стране.
Ранее в Балашихе 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса. Они получили препарат «Гам-Ковид-Вак».