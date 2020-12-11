Замглавы Минздрава: только вакцина может остановить пандемию

По его словам, это произойдет примерно в середине будущего года. Гриднев надеется, что массовая вакцинация сможет улучшить эпидемическую ситуацию в стране.

Ранее в Балашихе 250 врачей прошли вакцинацию от коронавируса. Они получили препарат «Гам-Ковид-Вак».