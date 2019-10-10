  • Самарский чиновник заявил, что преднизолон «на фиг не нужен»

    10 октября 2019, 14:59

    Нина Петлинова

    Министерство здравоохранения Самарской области объяснило высказывание заместителя министра ведомства Мергена Бадмы-Гаряева о преднизолоне, который «на фиг не нужен». Там пояснили, что фраза была вырвана из контекста журналистами.

    Во время интервью с корреспондентом телеканала «Россия 1», который делал сюжет о проблемах с недостаточным количеством преднизолона в аптеках Самары, Бадма-Гаряев заявил, что препарат «на фиг не нужен». Преднизолон — противовоспалительное лекарство, внесенное в список жизненно важных в России.

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    «„Проблема“, возникшая с преднизолоном, выеденного яйца не стоит. На ровном месте. Просто некий жареный факт: исчез преднизолон. Понимаете, он по большому счету на фиг не нужен», — заявил заместитель министра здравоохранения Самарской области.

    После выхода этого репортажа общероссийское движение «Сильная Россия» попросило губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уволить Бадмы-Гаряева с занимаемой должности. Ответа на это обращение от пресс-службы регионального главы пока нет.

    Однако есть комментарий от регионального Минздрава. В своем Twitter ведомство объяснило, что эта фраза была «вырвана из контекста» и ответ на вопрос корреспондента о недостатке преднизолона в аптеках и больницах Самарской области включал в себя «подробное и детальное объяснение ситуации».

    По словам ведомства, Бадма-Гаряев объяснил журналисту, что для обеспечения лекарством льготных категорий граждан существует запас преднизолона.

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    «Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников», — привело ведомство его слова.

    Кроме того, замминистра здравоохранения подтвердил, что проблемы с поступлением лекарства в аптеки существуют, но не являются критическими, так как в ассортименте есть большое количество аналоговых лекарств, которые работают «ничем не хуже преднизолона».