Самарский чиновник заявил, что преднизолон «на фиг не нужен»

Во время интервью с корреспондентом телеканала «Россия 1», который делал сюжет о проблемах с недостаточным количеством преднизолона в аптеках Самары, Бадма-Гаряев заявил, что препарат «на фиг не нужен». Преднизолон — противовоспалительное лекарство, внесенное в список жизненно важных в России.

Жизненно важный препарат без аналога. Почему пропал преднизолон Подробнее

«„Проблема“, возникшая с преднизолоном, выеденного яйца не стоит. На ровном месте. Просто некий жареный факт: исчез преднизолон. Понимаете, он по большому счету на фиг не нужен», — заявил заместитель министра здравоохранения Самарской области.

После выхода этого репортажа общероссийское движение «Сильная Россия» попросило губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уволить Бадмы-Гаряева с занимаемой должности. Ответа на это обращение от пресс-службы регионального главы пока нет.

Однако есть комментарий от регионального Минздрава. В своем Twitter ведомство объяснило, что эта фраза была «вырвана из контекста» и ответ на вопрос корреспондента о недостатке преднизолона в аптеках и больницах Самарской области включал в себя «подробное и детальное объяснение ситуации».

По словам ведомства, Бадма-Гаряев объяснил журналисту, что для обеспечения лекарством льготных категорий граждан существует запас преднизолона.

«Отсроченных рецептов на сегодняшний момент нет, и я ответственно заявляю, что наших складских запасов лекарства вполне достаточно для обеспечения льготников», — привело ведомство его слова.

Кроме того, замминистра здравоохранения подтвердил, что проблемы с поступлением лекарства в аптеки существуют, но не являются критическими, так как в ассортименте есть большое количество аналоговых лекарств, которые работают «ничем не хуже преднизолона».