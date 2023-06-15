Общество 15 июня 2023, 19:40 Замглавы Минстроя Стасишин заявил, что рынок жилья долго будет держать ценовую стабильность

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Цены на жилье в России останавливаются в росте и долгое время будут оставаться в стабильном состоянии. Об этом на ПФЭМ заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает РИА «Новости».

По его словам, на данном этапе эксперты рынка наблюдают, что спрос и предложение пришли к балансу. Как добавили «Народные новости», в продаже сейчас достаточно много различных вариантов недвижимости. Но обходится без особого ажиотажа со стороны покупателей.

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