Замглавы Минпромторга рассказал о планах IKEA и Zаrа по развитию бизнеса в России

Скандинавский ретейлер мебели и аксессуаров для дома IKEA пока не подтвердил намерения продать торговые точки в России. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Его слова процитировал ТАСС.

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в России], поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал он.

Также Евтухов заявил, что представители иностранной сети по продаже одежды класса масс-маркет Zara пока не заявляли о намерении вернуться на российский рынок. По его словам, власти РФ готовы поддержать локальных производителей, которые способны занять освободившуюся нишу. Он отметил, что в России есть бренды, не уступающие ушедшим зарубежным.

Евтухов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний.

«Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде. И китайские, и индийские производители, и турецкие», — заявил он.