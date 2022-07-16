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    16 июля 2022, 10:27

    Замглавы Минпромторга рассказал о планах IKEA и Zаrа по развитию бизнеса в России

    Минпромторг заявил, что IKEA пока не планирует продажу торговых точек в России

    Александр Иванов

    Скандинавский ретейлер мебели и аксессуаров для дома IKEA пока не подтвердил намерения продать торговые точки в России. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Его слова процитировал ТАСС.

    Замглавы Минпромторга рассказал о планах IKEA и Zаrа по развитию бизнеса в России

    «Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать [торговые точки в России], поэтому рано что-то говорить на эту тему», — сказал он.

    Также Евтухов заявил, что представители иностранной сети по продаже одежды класса масс-маркет Zara пока не заявляли о намерении вернуться на российский рынок. По его словам, власти РФ готовы поддержать локальных производителей, которые способны занять освободившуюся нишу. Он отметил, что в России есть бренды, не уступающие ушедшим зарубежным.

    Евтухов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей никак не ограничивает работу зарубежных компаний.

    «Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде. И китайские, и индийские производители, и турецкие», — заявил он.