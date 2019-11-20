Замглавы Минобрнауки Приамурья ушел в отставку после стрельбы в Благовещенске

Замминистра образования и науки Амурской области Олег Якутов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Причиной этого стала недавняя стрельба в колледже Благовещенска, где погиб один человек.

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«… покинул свой пост заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики, Олег Якутов. Он написал заявление по собственному желанию», — об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве образования.

Там же подтвердили, что директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили после недавних трагических событий с формулировкой «за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения».

Студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ 14 ноября пришел в учебное заведение с оружием. Он зашел в один из классов и начал стрелять по сокурсникам. Один из них умер, еще трое получили ранения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений и о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудника ЧОП, охранявшего колледж, и гендиректора охранного предприятия арестовали.