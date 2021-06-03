Замглавы Минфина РФ призвал установить в бизнесе администрируемые отношения

Замминистра финансов России Алексей Лавров рассказал порталу News.ru, что между малым и большим бизнесом должны быть установлены понятные, проверяемые и хорошо администрируемые отношения.

По мнению Лаврова, заставлять делать что-то в этой сфере неперспективно. Он добавил, что нельзя вынуждать представителей малого бизнеса выходить на процедуры, а крупный бизнес обращаться исключительно к услугам малых партнеров.

«Это должен быть встречный процесс. Но он будет идти, только если обе стороны понимают, каким будет этот процесс», — заметил чиновник.