Замглавы Минэнерго Тихонова назвали организатором хищения средств
Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она рассказала, что обвинение по делу о хищении средств, которые Минэнерго выделил «Российскому энергетическому агентству», предъявили Анатолию Тихонову, Роману Рыжкову, Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.
Контракт на более 600 миллионов рублей заключили в 2014 году по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году выяснилось, что более 600 млн рублей перечислили на счет IT-компании «Ланит» за выполнение работы. Однако следствие считает, что работы не были выполнены в полном объеме, а деньги просто похитили.
«Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации», — сообщила Петренко.
В ведомстве подчеркнули, что Тихонов попытался скрыться, как только узнал, что по уголовному делу начались активные следственные действия. Для этого он использовал разные методы, в том числе постоянно менял машины и место жительства. Однако конспирация не помогла, и правоохранители задержали подозреваемого вместе с другими фигурантами дела.