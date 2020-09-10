Замглавы Минэнерго Тихонова назвали организатором хищения средств

Следственный комитет России назвал замминистра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения денежных средств. По мнению следствия, были украдены более 600 миллионов рублей, которые должны были пойти на создание информационной системы.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что обвинение по делу о хищении средств, которые Минэнерго выделил «Российскому энергетическому агентству», предъявили Анатолию Тихонову, Роману Рыжкову, Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Контракт на более 600 миллионов рублей заключили в 2014 году по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году выяснилось, что более 600 млн рублей перечислили на счет IT-компании «Ланит» за выполнение работы. Однако следствие считает, что работы не были выполнены в полном объеме, а деньги просто похитили.

«Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации», — сообщила Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что Тихонов попытался скрыться, как только узнал, что по уголовному делу начались активные следственные действия. Для этого он использовал разные методы, в том числе постоянно менял машины и место жительства. Однако конспирация не помогла, и правоохранители задержали подозреваемого вместе с другими фигурантами дела.