Общество 17 марта 2023, 15:51 Замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров рассказал о развитии туризма на Северном Кавказе

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Власти активно улучшают экономику Северного Кавказа, и одним из главных инструментов является развитие туристической отрасли. Об этом РИА ФАН рассказал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Он подчеркнул, что уже началась реализация множества программ. В частности, как добавила «Политика сегодня», по продвижению и обновлению горнолыжных курортов Кавказа. Он привел в пример Архыз.

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Сергей Назаров добавил, что уже видны положительные изменения. Об этом свидетельствует увеличивающийся туристический поток и повышенная активность банков в регионе.

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