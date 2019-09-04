Замглавы Минэкономразвития рассказал о развитии концепции благотворительности в стране

Торосов рассказал, что при подготовке концепции они придерживались позиции, что нужна открытость и прозрачность. Это необходимо для того, чтобы у пожертвовавшего деньги было четкое понимание, куда и на какие цели пошли выделенные средства.

По данным издания, среди возможностей, отраженных в концепции, обращает на себя внимание следующий пункт — внесение благотворительных организаций в перечень, который позволяет предоставлять гранты и не взимать с них налог на доходы физлиц для получателей этих грантов.

«Сейчас мы все эти вещи дорабатываем и акцептовываем внутри правительства, чтобы это была согласованная позиция всех ведомств», — пояснил Торосов.