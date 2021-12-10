Замглавы МИД Рябков заявил, что США не хотят идти навстречу России в вопросах работы посольства

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал журналистам, что США не хотят идти навстречу России в вопросах функционирования посольства. Министр отметил, что американцы продолжают навязывать свои неприемлемые схемы ротации и сроки командировок дипломатов. Об этом написало РИА «Новости».

К вопросам, в которых МИД РФ и США не могут договориться, относится в основном тема персонала и восстановление нормального визового обслуживания граждан.

«По главным аспектам, по вопросам продолжительности пребывания персонала, по вопросам восстановления нормального визового обслуживания российских граждан у нас здесь в России и по ряду других аспектов на встречу нам… не идут (США — ред.)», — сказал Рябков.

Он отметил, в США «продолжают гнуть линию» по навязыванию России совершенно неприемлемых условий.

Ранее Рябков предупредил о риске повторения Карибского кризиса. По его словам, ситуация ухудшилась из-за нарушения обязательств о недопущении военной деятельности возле российских границ. В последнее время это нарушение фиксируется все чаще.