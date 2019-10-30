Замглавы МИД РФ: пока рано говорить о сроках проведения саммита в «нормандском формате»

Развод войск возобновился в Донбассе. Но Украина опять хитрит Подробнее

«Я считаю, что говорить о датах пока преждевременно, поскольку это только начало, начало разведения только в одном из трех пунктов», — цитирует дипломата RT.

По его словам, когда процесс отвода сил завершится и его верифицирует миссия ОБСЕ, тогда уже можно будет говорить о какой-то конкретике относительно саммита.

Уточняется, что «нормандский формат» переговоров по Украине существует с лета 2014 года. Тогда во время празднования 70 лет со дня высадки союзнических войск в Нормандии президенты РФ, Украины, Германии и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта, который разгорелся в Донбассе.