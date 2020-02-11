Замглавы МИД рассказал о возможности возобновления авиасообщения с Грузией
Андрей Руденко, замглавы МИД, рассказал РИА «Новости», когда у России и Грузии получится возобновить авиасообщение. По словам эксперта, это станет возможным, когда закончится «русофобская кампания».
Для возобновления прямых перелетов между Россией и Грузией необходимо, чтобы та сторона выполнила «необходимые условия». Руденко объяснил, о чем идет речь. Грузия должна остановить «русофобскую кампанию», перестать угрожать российским жителям. Как сообщил дипломат, отмена авиасообщения — вынужденная мера.
Визовый режим пока отменять не планируется. Руденко сказал, что Россия вернется к обсуждению, когда пройдет негативный настрой от прошлого кризиса. Об этом написал «Царьград».