  • Замглавы Химок помог пострадавшей в аварии. Он оставался с ней до прибытия врачей

    17 сентября 2019, 19:28

    Алена Собкалова

    Замглавы Химок спас жительницу Подмосковья. На пешеходном переходе автобус сбил пешехода. Женщина сильно пострадала.
    Замглавы Химок помог пострадавшей в аварии. Он оставался с ней до прибытия врачей

    Андрей Обухов, заместитель главы по градостроительству и архитектуре, первым пришел на выручку. Пока ехала скорая, чиновник следил за состоянием пострадавшей. Инцидент произошел утром на оживленном перекрестке улиц Калинина и Спартаковской.

    «Подошел, остановили машину, мне помогал еще один сотрудник администрации. Оказали первую помощь человеку, очистили дыхательные пути, привели в чувство с помощью раствора аммиака, который нашли в аптечке», — рассказал Андрей Обухов.

    У пострадавшей зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма и несколько переломов. Женщину прооперировали в Химкинской областной больнице. Врачи наблюдают за ее состоянием.