Замглавы Химок помог пострадавшей в аварии. Он оставался с ней до прибытия врачей

Замглавы Химок спас жительницу Подмосковья. На пешеходном переходе автобус сбил пешехода. Женщина сильно пострадала.

Андрей Обухов, заместитель главы по градостроительству и архитектуре, первым пришел на выручку. Пока ехала скорая, чиновник следил за состоянием пострадавшей. Инцидент произошел утром на оживленном перекрестке улиц Калинина и Спартаковской.

«Подошел, остановили машину, мне помогал еще один сотрудник администрации. Оказали первую помощь человеку, очистили дыхательные пути, привели в чувство с помощью раствора аммиака, который нашли в аптечке», — рассказал Андрей Обухов.

У пострадавшей зафиксирована тяжелая черепно-мозговая травма и несколько переломов. Женщину прооперировали в Химкинской областной больнице. Врачи наблюдают за ее состоянием.