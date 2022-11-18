Важное 18 ноября 2022, 09:59 Замглавы Херсонской области Губарева вышла на свободу Муж замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой сообщил о ее выходе на свободу Telegram

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Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу. Об этом сообщил ее муж Павел Губарев в Telegram-канале.

Он отметил, что по договоренности со следствием не будет разглашать причину ее задержания, однако пригрозил, что расскажет «все как есть», если заметит «системную активность по дискредитации» своей «честной фамилии».

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«Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. <…> Нас Бог миловал и на сей раз», — написал Губарев.

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Муж рассказал об исчезновении Екатерины Губаревой16 ноября. Он пояснил, что она не выходила на связь примерно с 16:30 вторника, 15 ноября. В СМИ появились данные о том, что Губареву могли задержать по делу об экономическом преступлении. Сообщалось также, что она покинула Херсонскую область еще после оглашения итогов референдума и не вернулась даже во время переселения людей в безопасные регионы.

Уже вечером 16 ноября заместитель главы Херсонской области позвонила супругу и сообщила, что ее выпускают на свободу.