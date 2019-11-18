  • Замглавы ФСИН Максименко решил уволиться

    18 ноября 2019, 19:38

    Юлия Булыгина

    Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении после своего заявления, что ему стыдно за некоторые назначения. На сайте ФСИН Максименко все еще значится среди заместителей.
    Замглавы ФСИН Максименко решил уволиться

    «По моей информации, Максименко написал рапорт об отставке. Но решение (по заявлению) его руководством еще не принято», — заявил Мельников в интервью «Интерфакс».

    На днях Валерий Максименко заявил, что лучше отвечать на запросы СМИ в письменном виде, а не по телефону, поскольку многое комментировать попросту стыдно.

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    «Изменение формата — это, по большому счету, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — сказал Максименко в интервью «Говорит Москва» накануне.

    Валерию Максименко 53 года, он служил в Вооруженных силах. Работает во ФСИН с 2012 года. Заместителем директора ведомства стал в апреле 2016-го.