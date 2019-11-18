Замглавы ФСИН Максименко решил уволиться

«По моей информации, Максименко написал рапорт об отставке. Но решение (по заявлению) его руководством еще не принято», — заявил Мельников в интервью «Интерфакс».

На днях Валерий Максименко заявил, что лучше отвечать на запросы СМИ в письменном виде, а не по телефону, поскольку многое комментировать попросту стыдно.

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«Изменение формата — это, по большому счету, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — сказал Максименко в интервью «Говорит Москва» накануне.

Валерию Максименко 53 года, он служил в Вооруженных силах. Работает во ФСИН с 2012 года. Заместителем директора ведомства стал в апреле 2016-го.