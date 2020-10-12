Замглавы думского комитета Лысакова задумали лишить полномочий из-за высказываний в Сети

Президиум «Единой России» обсудит вопрос о снятии полномочий с первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству Вячеслава Лысакова. Причина — «некорректные высказывания» парламентария.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков. При этом, оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным», — приводит РИА «Новости» слова главы фракции Сергея Неверова.

Он добавил, что после снятия полномочий все высказывания Лысакова не будут ассоциировать с позицией комитета или «Единой России».

Депутат в своем Telegram-канале подтвердил, что его могут лишить полномочий, и прокомментировал РИА «Новости» это решение президиума.

«Я смотрю сейчас. Буду вести переговоры. Судя по всему, для „Единой России“ я теперь человек лишний, неподходящая кандидатура, скажем так… То, что я попробую в восьмой созыв пройти, — да, я не отказываюсь», — приводит агентство слова Лысакова. Пока еще зампред комитета подчеркнул, что он попытается пройти в нижнюю палату парламента от той партии, «которая согласится предоставить возможность не собирать подписи».

Лысаков связал шумиху вокруг собственной персоны с тем, что он пишет в Telegram.