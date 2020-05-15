Замглавы Бийска объяснила отсутствие масок на сотрудниках администрации
Заместитель главы Бийска Антонина Мелихова объяснила отсутствие маски и перчаток на троих сотрудниках горадминистрации, которые занимались продажей рассады. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Заместитель главы Бийска Антонина Мелихова, «при нахождении на открытом воздухе (за исключением остановочных пунктов) обязательное использование масок указом не предусмотрено», «перчаточный режим в Алтайском крае не вводился».
«Соответственно, проводя проверку на открытом воздухе, должностные лица использовать маски не обязаны», — заключила Мелихова.