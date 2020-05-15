Замглавы Бийска объяснила отсутствие масок на сотрудниках администрации

Заместитель главы Бийска Антонина Мелихова, «при нахождении на открытом воздухе (за исключением остановочных пунктов) обязательное использование масок указом не предусмотрено», «перчаточный режим в Алтайском крае не вводился».

«Соответственно, проводя проверку на открытом воздухе, должностные лица использовать маски не обязаны», — заключила Мелихова.