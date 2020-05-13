Замглавврача станции скорой помощи Чечни умер в 37 лет после коронавируса

Жертвой коронавируса в Чечне стал заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров. Об этом сообщили в 4-й городской больнице чеченской столицы. Там медик проходил лечение.

Он умер 12 мая, ему было 37 лет. Об этом написало РИА «Новости». Собеседники агентства добавили, что мужчина заразился на работе.

Коллеги Айдамирова выразили свои соболезнования на страницах медучреждения и Минздрава региона в Instagram.

«На рассвете сил судьба забрала еще одного врача, Айдамирова Рамзана Авалуевича, занимавшего должность заместителя главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи… Безусловно, это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива», — сказали медики.

Они отметили, что Айдамиров мог спокойно и конструктивно решать сложные задачи и добиваться результатов.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, коронавирусная инфекция выявлена у 813 жителей Чечни. Из них 466 выздоровели, еще девять скончались.

Ранее в Чеченской Республике заявили, что пока не собираются снимать ограничительные меры.