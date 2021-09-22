Замглавврача ГКБ № 4 в Перми рассказал о состоянии пострадавших при нападении на университет
В городской клинической больнице № 4 в Перми находятся шесть пациентов, пострадавших при стрельбе в ПГНИУ. Все они в удовлетворительном состоянии, сообщил замглавврача Юрий Васильев.
Некоторым из пострадавших в ГКБ № 4 даже не требуется дальнейшее стационарное лечение. Состояние всех шести человек удовлетворительное. В основном у них огнестрельные ранения конечностей. Один из пациентов получил ранение, когда выпрыгнул из окна.
«Общаются, контактны полностью. Некоторые пациенты и передвигаются самостоятельно», — сказал Васильев.
Допуск людей в больницу ограничен, но врачи идут на уступки и стараются пропускать родственников пострадавших, однако только в исключительных случаях, отметил он.
Пациентам была оказана и психологическая помощь. При необходимости они смогут снова обратиться к психологу.
Всего в ГКБ № 4 в день трагедии поступили семь пациентов, одного из них накануне транспортировали на лечение в Москву. Это был пациент с огнестрельными ранениями таза и бедра. На момент перевода в московскую клинику угрозы жизни не было.
Васильев также сообщил, что самого стрелка нет среди пациентов ГКБ № 4.
В краевом Минздраве ранее сообщили, что число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе возросло до 43 человек. Об этом писал RT.
Утром 20 сентября студент ПГНИУ открыл стрельбу из ружья на территории университета. Шесть человек погибли.