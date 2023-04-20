Общество 20 апреля 2023, 15:42 Замгендиректора «Работа.ру» Ветерков: доноры крови могут получить льготные путевки в санаторий

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Сегодня в России отмечается День донора. Те, кто добровольно отдает свою кровь нуждающимся, могут получить льготные путевки в санаторий и бесплатные выходные, сообщил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с News.ru.

По словам эксперта, работник имеет право получить два выходных с сохранением зарплаты после каждого дня сдачи крови. Также ему положены денежные выплаты в размере от 500 рублей до 16 тысяч в зависимости от вида донорства.

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Ветерков отметил, что россияне, сдавшие кровь более одного раза, могут обратиться к своим работодателям с просьбой предоставить льготные путевки в санаторий.