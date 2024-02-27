27 февраля 2024, 16:27
Замгендиректора фонда «Чистые моря» Субботина назвала тюленей любимой пищей белых медведей
Тюлени лахтак являются любимой едой полярных медведей. Если животное не сильно голодно, то оно съест только самую жирную часть добычи, рассказала замгендиректора Фонда «Чистые моря» Анна Субботина в беседе с РИАМО.
По ее словам, оставшуюся часть обычно подъедают чайки и песцы. При этом не исключено, что полярные медведи любят вредную пищу, которую они находят вблизи жилища людей.
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Отмечается, что сегодня в мире празднуют Международный день полярного медведя для привлечения внимания к охране хищника.
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