Общество 27 февраля 2024, 16:27 Замгендиректора фонда «Чистые моря» Субботина назвала тюленей любимой пищей белых медведей

Читать 360tv в

Тюлени лахтак являются любимой едой полярных медведей. Если животное не сильно голодно, то оно съест только самую жирную часть добычи, рассказала замгендиректора Фонда «Чистые моря» Анна Субботина в беседе с РИАМО.

По ее словам, оставшуюся часть обычно подъедают чайки и песцы. При этом не исключено, что полярные медведи любят вредную пищу, которую они находят вблизи жилища людей.

Реклама

Отмечается, что сегодня в мире празднуют Международный день полярного медведя для привлечения внимания к охране хищника.