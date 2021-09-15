Площадь квартир в российских новостройках стала заметно меньше

Средняя площадь квартир в новостройках заметно уменьшилась за прошедший год. Больше всего «квадратов» потеряли квартиры в Краснодаре, где площадь сократилась на 18,2%. Об этом сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

За прошедший год средняя площадь квартир в московских новостройках снизилась на 13,9%, написала газета «Известия». В Петербурге показатель упал на 7,3%. В Екатеринбурге и Тюмени зафиксировали снижение на 12%, а в Омске — на 5,3%.

По информации «Метриума», в Москве средняя площадь новостроек в августе стала меньше на 10,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Квадратные метры сократились с 56,8 до 51. Падение средней площади зафиксировал и «Циан». Согласно данным компании, уменьшение на 10% и более заметили в Омске, Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге.

«Подобная тенденция обусловлена смещением спроса в сторону более компактных лотов, так как подобный формат более доступен для широкой массы покупателей и связан с динамикой благосостояния», — пояснила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Она добавила, что россияне стали больше интересоваться небольшими квартирами из-за суммы коммунальных, ипотечных и налоговых платежей.