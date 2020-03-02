Заместителя маршала Язова насмерть сбила машина в Москве

В Москве под колесами машины погиб бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев. Ему было 84 года.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — рассказал РИА «Новости» руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Через месяц советскому военачальнику должно было исполниться 85 лет.

Генерал Шуралев занимал пост заместителя министра обороны Советского Союза с 1990 по 1991 год. В последние годы он работал ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны.

На прошлой неделе после долгой болезни умер бывший министр обороны СССР, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Шуралев был его заместителем. О дате и месте похорон Шуралева информации пока нет.