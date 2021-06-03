Заместитель Рогозина, отвечавший за космодром «Восточный», лишился работы

Заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Росляка, который курировал строительство космодрома «Восточный», уволили. Нового кандидата на должность рассмотрят на наблюдательном совете госкорпорации 9 июня.

«Насколько я знаю, заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома „Восточный“, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы вернемся к этому вопросу 9 июня», — сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала РБК.

Юрий Росляк, как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса, перешел на работу в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.

В пресс-службе госкорпорации агентству подтвердили, что кандидатуру нового заместителя гендиректора Дмитрия Рогозина представят на наблюдательном совете.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог увеличить свои доходы в 2020 году, благодаря двум премиям. В 2019 году доход Рогозина составлял 44,1 миллиона рублей, а в 2020 году — уже 83,1 миллиона рублей.