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    03 июня 2021, 14:04

    Заместитель Рогозина, отвечавший за космодром «Восточный», лишился работы

    Екатерина Шамина

    Заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Росляка, который курировал строительство космодрома «Восточный», уволили. Нового кандидата на должность рассмотрят на наблюдательном совете госкорпорации 9 июня.

    Заместитель Рогозина, отвечавший за космодром «Восточный», лишился работы

    «Насколько я знаю, заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома „Восточный“, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы вернемся к этому вопросу 9 июня», — сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала РБК.

    Юрий Росляк, как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса, перешел на работу в Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.

    В пресс-службе госкорпорации агентству подтвердили, что кандидатуру нового заместителя гендиректора Дмитрия Рогозина представят на наблюдательном совете.

    Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог увеличить свои доходы в 2020 году, благодаря двум премиям. В 2019 году доход Рогозина составлял 44,1 миллиона рублей, а в 2020 году — уже 83,1 миллиона рублей.