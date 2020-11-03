Заместитель погибшего в Турции россиянина рассказала о его семье и работе

Сегодня стало известно, что среди пострадавших при крушении катера у берегов Антальи есть один погибший — россиянин Данияр Мухитов. Выяснилось, что он управлял школой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его заместитель рассказала «360», как коллеги восприняли новость о гибели.

«Пока еще не верим в эту утрату. Родственники не были в курсе. С супругой его не можем выйти на связь», — рассказала собеседница «360».

По словам коллеги, у погибшего остались двое мальчиков, родители и жена, с которой он и отправился в Турцию. Пока ни с кем из них знакомые не могут выйти на связь. А в туристической компании, где Мухитов приобрел билеты, никакой новой информации не сообщили.

Данияр Мухитов был дипломированным учителем истории. К 2020 году его педагогический стаж составил 15 лет, в должности директора школы в городе Азнакаево он проработал восемь лет. В свое время прошел профессиональную переподготовку в области менеджмента.

Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что на судне находилось минимум 12 граждан России. Всего путешествовало 32 пассажира. Катер перевернулся утром во вторник, он столкнулся с мысом у крепости Аланьи. Часть пострадавших смогли добраться до берега вплавь. Почти сразу же на место происшествия направилась команда береговой охраны.