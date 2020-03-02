Заместитель министра юстиции пояснил поправки по штрафам для водителей

Новак подчеркнул, в Министерстве юстиции хотят сократить слишком высокие штрафы. Однако не уточнил, какие штрафы изменятся и насколько.

Журналисты издания вспомнили, как предложения о поправках поступали на данный момент.

Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличится в шесть раз и составит три тысячи рублей. Если водитель превысил скорость на 40-60 км/ч, то обязан будет выплатить четыре тысячи рублей. За аналогичное повторное нарушение накажут на десять тысяч рублей.

Больше всего вырастет штраф за отказ остановиться или попытку скрыться от сотрудника полиции. Пока он составляет 800 рублей, но в скором времени может подняться до 40 000 тысяч рублей.

Планируют ввести налог на транспортное средство пьяного водителя — 30 000 рублей.

Также систему штрафов предлагают сделать накопительной. Размер наказания будет напрямую зависеть от количества нарушений.