Заместитель главы ФАС Евраев ушел в отставку

Михаил Евраев оставил пост заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в распоряжении за подписью главы Кабмина.

На посту замглавы ФАС Евраев занимался вопросами государственных закупок. Он стал одним из руководителей ведомства в ноябре 2018 года. До этого он работал заместителем министров связи и массовых коммуникаций и регионального развития.

В начале и середине 2000-х чиновник был начальником управления ФАС России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ и руководил управлением антимонопольного ведомства по контролю за размещением госзаказа.

Ранее число заместителей руководителя ФАС сократили с 11 до 10 человек.