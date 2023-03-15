Общество 15 марта 2023, 13:06 Заместитель главврача Боткинской больницы Федуняк: стационар остается загружен на 90-95%

Читать 360tv в

Заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина в Петербурге Иван Федуняк в разговоре с «Петербургским дневником» сообщил, что медучреждение остается загруженным на 90-95%.

В настоящий момент от коронавируса лечатся 310 пациентов. Три человека находятся на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Реклама

«В целом, как и в предыдущие месяцы, стационар остается загружен на 90-95%. В основной массе это пациенты с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ», — сказал медик.

Реклама

Чаще всего в больницу попадают пациенты старшей возрастной группы с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.